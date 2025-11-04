ВЕРБАС/КОЦУР – У дзевятим и дзешатим колу Кадетскей лиґи Суботица кадети Искри, 30. октобра и 1. новембра, у Вербасу и Коцуре одбавели два першенствени стретнуца процив екипох ОФК „Вербас” и ФК „Ядран”, та зазначели два прешвечлїви побиди. Екипа Искри штварток була лєпша од екипи Вербасу у Вербаше зоз 1:5, а всоботу Искрово кадети у Коцуре прешвечлїво победзели екипу Ядрана зоз Фекетичу, та резултат бул 15:1.

Штварток ґоли за екипу Искри дали Димитриє Коматина (3) и Дарко Салонтаї (2), а всоботу ґоли дали Дарко Салонтаї (6), Димитриє Коматина (4), Василиє Дукич (2), Бошко Ґакович (2) и Лука Дорокхази (1).

За екипу Искри процив екипи Вербасу бавели: Серґей Салонтаї, Далибор Караґача, Димитриє Коматина, Матия Новак, Милош Бобич, Василиє Дукич, Данило Тарчанї, Дарко Салонтаї, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, и Лука Дорокхази (c).

До бависка вошли Бошко Ґакович и Дарко Уйфалуши.

За екипу Искри процив екипи Ядрану бавели: Серґей Салонтаї, Далибор Караґача, Димитриє Коматина, Матия Новак, Милош Бобич, Василиє Дукич, Данило Тарчанї, Дарко Салонтаї, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, и Лука Дорокхази (c).

До бависка ище вошли: Владан Попович, Бошко Ґакович, Милан Йованович, Дарко Уйфалуши и Илия Майкич.

Екипу Искри кадетох на стретнуцох водзел Желько Салонтаї.

У идуцим 11. колу першенства Кадетскей лиґи Суботица кадети Искри буду бавиц на соботу, 8. новембра, у Бачким Добрим Полю процив екипи ФК „Сутєска”.