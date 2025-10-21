Два стретнуца у двох дньох

КОЦУР – У шестим и седмим колу кадетскей лиґи Суботица, кадети Искри всоботу 18. и внєдзелю 19. октобра у Коцуре одбавели два першенствени стретнуца процив екипох ФК Байша и ФК Суботица и зазначели побиду и пораженє. Екипа Байши всоботу була лєпша од екипи Искри зоз резултатом 2:3, док внєдзелю Искрово кадети прешвечлїво победзели екипу зоз Суботици зоз резултатом 11:1.

Всоботу обидва ґоли за екипу Искри дал Дарко Салонтаї, док внєдзелю ґоли дали Василиє Дукич (3), Димитриє Коматина (2), Дарко Салонтаї (1), Матия Новак (1), Лазар Андїч (1), Серґей Салонтаї (1), Славиша Салонтаї (1) и Данило Тарчанї (1).

За екипу Искри процив екипи Байши бавели: Владан Попович, Далибор Караґача, Димитриє Коматина, Матия Новак, Милош Бобич, Василиє Дукич, Дарко Салонтаї, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, Лазар Андїч и Лука Дорокхази (c).

До бависка ище вошли: Бошко Ґакович, Дарко Уйфалуши, а на лавочки ище були Данило Тарчанї, Серґей Салонтаї и Александар Славнич.

За екипу Искри процив екипи Суботици бавели: Владан Попович, Далибор Караґача, Димитриє Коматина, Матия Новак, Милош Бобич, Василиє Дукич, Данило Тарчанї, Дарко Салонтаї (c), Славиша Салонтаї, Урош Неделькович и Лазар Андїч.

До бависка ище вошли: Бошко Ґакович, Милан Йованович, Дарко Уйфалуши, Серґей Салонтаї, ИлияМайкич и Александар Славнич.

Екипу Искри кадетох водзел на стретнуцох Желько Салонтаї.

У идуцим 9. колу першенства кадетскей лиґи Суботица, кадети Искри буду бавиц на соботу 25. октобра у Вербасу процив екипи ОФК Вербас.