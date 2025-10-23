Двацец милиони динари за рибняки у Войводини

ПривредаРутенпресТексти

автор Л. Сарич, фото: www.vojvodina.gov.rs
НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство, прейґ конкурсу, видвоєл двацец милиони динари за вибудов и реконструкцию рибнякох у Войводини у 2025. року.

Средства по конкурсу достали штири привредни дружтва.

Помоцнїк покраїнского секретара Милан Дозет визначел же ше з тима мирами дава порив продукциї риби и конкурентносц домашнїх продуковательох. У Войводини хвильково єст коло 13500 гектари под рибнїками, од чого ше хаснує 7500 гектари.

Дозет наявел и нови конкурс у вредносци од 10 милиони динари.

