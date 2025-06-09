Дванац испити модерного Геракла

Давно, давно, жили у єдней жеми страшни жвири…

Задумуєм же Немейски лєв то тота хора система хторей скора и шерсц таки тварди и моцни же их уж нїхто и нїч нє може предзиравиц. Хвацени є за шию и ричи, дави ше, покля нє здохнє. Лернєйска гидра як корупция. Кед єй одрежеш єдну главу, на нєй вирошню два нови, а крев єй отровна, печаца и видзи ци ше же ю нїґда нє знїщиш. Стимфалски птици то тоти медиї хтори ше надзераю и квича по цали дзень и ище зоз бронзовим пирйом джобу до людских главох. Их лєм зоз ище моцнєйшу пищалку можеш побунїц. Же биш лапел Керинейского єленя або Еримантску дзиву швиню мушиш прейсц цалу жем воздлуж и попрейґа, мушиш прешвечиц и прекрасну Артемиду, алє и бориц ше з дзивима кентаурами же робиш за добре шицких и же твоя робота чесна. Же биш дихал, од гною мушиш очисциц шицки Ауґийово хлїви , та и скруциц два рики же биш позметал шицко цо опоґанєли по тераз. Ошедлац мушиш и Диомедово кобули , можебуц и з двома колєсами, алє и пойсц гет на Крит, або до Бриселу же биш там ошедлал Критского буяка . И кед ци уж шицки Амазонки веря же ши тельо того посцигнул и же конєчно пришол час же нєт цо виберац, кед воля народа победзела и кед ци даю тото по цо ши пришол, даєдна Хера будзе скрита медзи нїма и пробує направиц зваду, сциґанїц и знова ше шицко од тебе обраци. И знова ше мушиш бориц. Кед ши рушел по крави, думал ши же то будзе лєм тото, алє ше зявел троглави, тробрухи, шейсцоруки и шейсцоноги Херион . И кед го звладаш и далєй будзеш мушиц цалу жем прейсц воздлуж и попрейґа же биш до з/оборох здогонєл дзиви крави. У єдней хвильки на плєцох будзеш тримац шицок швет, лєм же биш зоз заградки Гесперидох вжал даскельо яблука. И кед ошлєбодзиш тоти шейсц нєвини яблука, знаш же ошлєбодзиш и поток зоз стини хтори будзе чечиц и другим геройом… И задумайме лєм же остатня ствар хтору маш зробиц то лапиц троглавого пшиска хтори стої на дзверох самого пекла и цмоти людского иснованя. Тот пшиско ма и хвост гада и шлїну хтора чури кеди лєм писки рознєє и прави отровни шлїди. Лап го за шию и моцно тримай, вон будзе брехац, гавкац, завивац, а ти нє вер же му то конєц. Тримай.

Задумуєм же нє мушиш буц Геракле же биш ше ошлєбодзел рабства. Задумуєм студента хторому писка мейл на ґуґл учальнї з материялом зоз децембра. Лєм най пристанє на тото. Задумуєм професора хторому поведзене же ма квачиц материял зоз фолдерох, бо иншак нє добиє плацу. Лєм кед пристанє на тото.