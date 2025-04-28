Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї керестурска парохия св. о. Миколая видала двочисло християнского часопису „Дзвони” за марец и април.

Вельконоцне виданє приноши Вельконоцну винчованку кир Георгия Джуджара на руским и українским язику. Ту и записи о отвореним Ювилейним року у Водици, о духовней обнови и ювилейох шестрох Служебнїцох, означованю рочнїци и промоциї кнїжки о. Михайла Малацка, о онлайн конференциї о насилстве над малолїтнима, на хторей участвовал и наш владика кир Георгий Джуджар.

Представени и добротвор „Дзвонох” Павле Папуґа и длугорочна бикичска дзиячка Любица Роман. Призначене стретнуце младих, братство „Еґзитус” у Руским Керестуре и Екуменски конґрес у Риме, на хторим були и представителє з наших парохийох.

Интересантна акция у Словениї – 40 днї без алкоголу би могла буц хасновита и за нашо парохиї, о чим мож пречитац у тим виданю, а зоз психолоґийного боку спатрени спознанє и вира. У рубрики „Приклади” мож пречитац о зворушлївим дїлу любови за особу зоз Дауновим синдромом и о єдней хасновитей акциї за Водицу.

И у тим чишлє заступена и духовна поезия, а призначени и подїї по наших парохийох и у швеце.