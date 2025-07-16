ЗдруженяРутенпресТексти

Двойнїста промоция публикацийох Рускей матки

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 14 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоция найновшого числа гласнїка Рускей матки Руснак и кнїжки Порученя заспаному народу Михайла Катони, будзе отримана 21. юлия на 17 годзин у Велькей сали Месней заєднїци Руски Керестур.

По прикладнїк промовованих публикацийох, як и по прикладнїк рускей и сербскей верзиї кнїжки Мала история Русинох проф. др Ивана Попа, за чийо прекладанє найзаслужнєйши Михайло Катона, буду подаровани каждей особи хтора придзе на промоцию.

О публикацийох буду бешедовац главни редактор Руснака, автор кнїжки и рецензенти представяних публикацийох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Тирва велька лєтна акция – знїженє кнїжкох до...

Почал Медзинародни волонтерски камп

Горуци кромплї наступя у Мадярскей

Вирни зоз Гуменого нащивели нашо церкви

Мож ше приявиц на „Златни котлїк”