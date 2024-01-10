Двойнїста промоция за дочек по юлиянским календару

КОЦУР – Нови 2024. рок по юлиянским календаре у Коцуре будзе дочекани зоз предполноцну промоцию двоязичней моноґрафиї Руски язик и ИСО-код / Русински језик и ИСО-код проф. др Михайла Фейси и мср Славици Чельовски и традицийного Мурового календару за 2024. рок Рускей матки (РМ) и Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад.

По словох орґанизатора промоция почнє на 23. годзин, 13. януара у Доме култури Коцур.

Орґанизаторе, Месни одбори Коцур Рускей матки и Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад, за полноцну хвильку орґанизую коктел и дарую безплатни прикладнїки промовованих публикацийох шицким нащивительком / шицким нащивительом.

Информациї о детальох подїї мож достац од проф. др Михайла Фейси, предсидателя РМ и КПД ДОК НС (062 590 341).