Дзеци привитали св. Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – Святи Миколай 5. децембра, после Саночного нащивел храм котри ноши його мено и принєсол дзецом дарунки.

Дзеци зоз Центру „Йосафатаˮ св. Миколая привитали зоз кратку програму, котру пририхтали вєдно зоз шестрами Служебнїцами НМД.

Як визначел парох керестурски о. Владислав Варґа, порихтане 340 пакецики, од котрих 80 пакецики даровали керестурски вирни. Дух каритасу остава у тей парохиї, надпомнул, и подзековал волонтером Каритасу и членом ЦО котри помогли паковац и орґанизовац подїю.