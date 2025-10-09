Милион дзеци ше модлєли за мир у швеце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзеци зоз Руского Керестура ше вовторок, 7. октобра приключели до ґлобаленей молитви Милион дзеци ше модля за мир у швеце. Зоз нїма ше модлєли керестурски парох о. Владислав Варґа.

У цалим швеце ше дзеци модлєли за мир, окреме же би ше застановело войни, бо у терашнїх зраженьох вецей як милион дзеци лєдво преживюю, гладни су, нє маю води.

Дзецински фонд Зєдинєних нацийох УНИЦЕФ забриґовани же войни у Ґази, України нє маю старательох, родичи им погинули, окрем же нє маю цо єсц и пиц вжати им основни людски права.

Лєм зоперанє войнох им може дац нормални живот и право на дзецинство. Молитва дзецох зоз цалого швета за мир була апел же би ше войни змирели и же би их парняки нормално жили.