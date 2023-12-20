Дзеци ше у Новим Орахове радовали Миколайови

НОВЕ ОРАХОВО – У церкви Христа Цара у Новим Орахове, внєдзелю, 17. децембра после Служби Божей бул св. Миколай. Подзелєл дзецом 22 пакецики, а вони му од шерца подзековали.

О. Владислав Рац казань пошвецел добороти и науки св. Миколая. На служби були вирни з Нового Орахова, медзи нїма и предсидателька КУД „Петро Кузмяк” Татяна Дудаш, а треба наглашиц же пакецики купело праве тото КУД з векшей часци, а и родичи.

По законченю Служби Божей отримана и пригодна програма на чесц святому Миколайови. Програму пририхтали школяре котри уча руски язик з елементами националней култури у Основней школи „18. октобер” у Новим Орахове и Основней школи „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї оз наставнїцу Татяну Дудаш.

Церква була полна, окрем родичох и дїдох и бабох на Служби були младши дзеци хтори пошвидко буду ходзиц на години руского язика, а и до нашей церкви.