Вирски животРутенпресТексти

Дзеци ше у Новим Орахове радовали Миколайови

автор Ол, Папуґа
автор Ол, Папуґа 38 Опатрене

НОВЕ ОРАХОВО – У церкви Христа Цара у Новим Орахове, внєдзелю, 17. децембра после Служби Божей бул св. Миколай. Подзелєл дзецом 22 пакецики, а вони му од шерца подзековали.

О. Владислав Рац казань пошвецел добороти и науки св. Миколая. На служби були вирни з Нового Орахова, медзи нїма и предсидателька КУД „Петро Кузмяк” Татяна Дудаш, а треба наглашиц же пакецики купело праве тото КУД з векшей часци, а и родичи.

По законченю Служби Божей отримана и пригодна програма на чесц святому Миколайови. Програму пририхтали школяре котри уча руски язик з елементами националней култури у Основней школи „18. октобер” у Новим Орахове и Основней школи „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї оз наставнїцу Татяну Дудаш.

Церква була полна, окрем родичох и дїдох и бабох на Служби були младши дзеци хтори пошвидко буду ходзиц на години руского язика, а и до нашей церкви.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Конкурс за Фестивал „Ружова заградка 2024” тирва по...

У РКЦ на ютре будзе „Пахулька”

У Школи нєшка Крачунски вашар

Ище нєшка ше мож приявиц на Квиз „Укаж...

Дзень Рускей матки будзе означени шлїдуюцого тижня