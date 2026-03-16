Дзеци винчовали Дзень женох

ДЮРДЬОВ – У Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко”, всоботу, 14. марца отримани Осмомарцовски концерт на котрим традицийно участвовали младши члени Дружтва и госци.

У програми, у котрей дзеци своїм мацером, тетом, нином, бабом и прамбабом винчовали Медзинародни дзень женох, участвовали вецей фолклорни секциї, шпивацки ґрупи и шпиваче солисти, як и рецитаторе зоз домашнього Дружтва и госци: дзеци зоз Предшколскей установи (ПУ) „Дзецинство” оддзелєнє „Дюрдєвак” у Дюрдьове зоз ґрупи у котрей ше учи и на руским язику и младша фолклорна ґрупа сербского КУД „Бранислав Нушич” зоз Дюрдьова.

Дзеци зоз ПУ, з тей нагоди шицки вєдно, шпивали и рецитовали на руским язики, а прирхтали их воспитачки Марина Сабадош и Даница Андрич. Наймладшу фолклорну ґрупу домашнього Дружтва пририхтали Мария Барна и Кристина Тодорович, младшу и старшу Тамара Балоґ и Мария Хромиш. Рецитаторох пририхтал Яким Гарди, а музични точки порихтали Ксения Вереш и Валентина Салаґ. Конферансу написала Тамара Балоґ, а програму водзели Владимир Тимко и Ленка Станкович.

Програма була як и вше добре нащивена, а у сали було коло двасто патрачох.

Як и каждого року, по законченю програми учашнїки и госци остали на друженю и ошвиженю, дзе им понукнути колачи котри за тоту нагоду порихтали млади дзивки з того Дружтва.