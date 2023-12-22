Дзеци зоз шпиванку дочекали Дїда Мраза (фото)

НОВИ САД – Зоз новорочнима и крачунскима шпиванками дзеци у Руским културним центру (РКЦ) у Новим Садзе вчера, 21. децембра, на дзецинскей манифестациї „Пахулька” дочекали Дїда Мраза.

У програми котру пририхтали учительки Ана-Мария Рац и Оля Яковлєв участвовали школяре новосадских основних школох котри уча руски язик, алє перши наступели дзеци зоз предшколских установох.

Стихи наших писательох були попреплєтани и зоз музичнима точками котри одграли сами школяре, а шпивачох провадзел фахови сотруднїк Йован Бєлица на клавиру и Дзецински хор Руского културного центру.

На концу програми Дїдо Мраз шицким учашнїком подзелєл пакецики котри обезпечел РКЦ, а проєкт „Пахулька” потримала Городска управа за културу Городу Нови Сад.