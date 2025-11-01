Дзеци заинтересовани, алє школа нє може одменїц дом и фамелию

У дюрдьовскей школи єст два руски оддзелєня у порядней настави и штири ґрупи школярох котри руски язик уча факултативно. У Ґосподїнцох ше руски язик вше учело лєм факултативно, а остатнї роки мож обачиц же за ученє заинтересовани вельо вецей дзеци

Настава руского язика на подручу Општини Жабель запровадзена у двох местох, у Дюрдьове и Ґодсподїнцох. У Дюрдьове уж длужей як децению заступенше факултативне ученє руского язика як виборни предмет, у поровнаню зоз ученьом руского язика у порядней настави, односно у руским оддзелєню. У Ґосподїнцох ше руски язик вше учело лєм факултативно, алє треба визначиц же остатнї роки мож обачиц же за ученє заинтересовани вельо вецей дзеци. На тих двох прикладох мож барз добре обачиц як ше тренди можу пременїц, поровнуюци два цалком розлични валали кед слово о заступеносци Руснацох и бешеди по руски у каждодньовим живоце, у предавальнї, на пияцу, у школи и на драже.

Єдно з двох руских оддзелєньох у дюрдьовскей школи

У чечуцим школским року, у Дюрдьове у Основней школи „Йован Йованович Змай” од першей по осму класу єст два руски оддзелєня. Єдно оддзелєнє у трецей класи у котрей єст штверо школяре и єдно оддзелєнє у седмей класи у котрей єст седмеро школяре. Школяре у чиєй ґенерациї нє оформене руске оддзелєнє маю нагоду руски язик учиц як виборни предмет, на годзинох руского язика з елементами националней култури. У тим школским 2025/2026 року формовани штири ґрупи школярох од першей по осму класу котри ше приявели факултативно учиц руски язик – вукупно 36 школяре. У єдней ґрупи, перша и друга класа, у котрей руски язик уча петнацецеро школяре. У другей ґрупи, треца и штварта класа, у нєй руски язик уча дзешецеро школяре. У трецей ґрупи, пията и шеста класа, у нєй руски язик уча шесцеро шкоялре, док у штвартей ґрупи у котрей школяре зоз седмей и осмей класи, руски язик уча пецеро школяре. Руски язик у дюрдьовскей ОШ шицким школяром преподава наставнїца руского язика Мария Самарджич зоз Дюрдьова котра у тей школи роби вецей як три децениї и вше у тей школи мала свой кабинет.

На годзини руского язика з елементами националней култури у Дюрдьове

– Годзини руского язика почали штредком септембра, понеже нам требало часу формовац ґрупи. Меняли зме розпорядок на вецей заводи бо зме ше мушели уклопиц и зоз школоярами и зоз другима наставнїками. Школяром за кажду годзину фотокопирам боки зоз кнїжки з корей уча руски язик. Школски фотокопир копира у фарбох та боки рижнофарбови, як би и требало буц. Видзи ше ми же родичом драги кнїжки за руски язик, та сом ше так одлучела учиц з нїма – гварела наставнїца Мария Самарджич.

У Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох и того року запровадзене факултативне виучованє руского язика зоз елементами националней култури. Годзини руского язика, як и у дюрдьовскей основней школи почали штредком септембра, накадзи зоз Школскей управи сцигло дошлєбодзенє же би ше формовало ґрупи за ученє руского язика. Школяром руски язик з елементами националней култури преподава наставнїца руского язика Ана-Мария Рац зоз Нового Саду.

– У Ґосподїнцох преподавам руски язик як виборни предмет од 2014. року. У тей школи сом почала робиц кед директорка була Таня Тот котра Рускиня. Вше ми було мило же можем у школи, окреме з директорку, бешедовац по руски. Од теди, лєм єдного року ше нє вияшнєло достаточне число школярох за ученє руского язика, та нє формована ґрупа, так же у тей Школи преподавам полни 10 роки – гварела наставнїца Ана-Мария Рац котра у тим школским року руски язик преподава двом ґрупом. Школяром у першим циклусу, у котрим школяре од першей по штварту класу и школяром у другим циклусу, у котрей школяре од пиятей по осму. Даєдних рокох ше школяре шицких ґенерацийох приявя виучовац руски язик, дараз нє, а того року так з першокласнїками, лєм з тей ґенерациї од осмерих нїхто нє учи руски язик у ґосподїнскей основней школи.

О тим чи школяре буду учиц руски язик як факултативни, виборни предмет вияшнюю ше їх родичи, у анкети котру виполнюю за кажди школски рок. Руски язик у Ґосподїнцох учи красне число школярох, понеже у тим валалє руски язик нє барз мож чуц, и на нїм бешедую углавним лєм старши ґенерациї. Руску бешеду у Ґосподїнцох, заш лєм, найчастейше и найинтенизвнєйше мож чуц у Грекокатолїцкей церкви святого архангела Михаїла.

На годзини руского язика з елементами националней култури у Ґосподїнцох

– Дзеци найволя кед учиме през бависко. Окреме любя писац по табли, та ше намагам вше здумац задатки и вежби на табли же би могли виписовац одвити. Любя и роботу кед ше подзелїме по ґрупох, бо вец то за нїх як даяке змаганє, та на концу побиднїк дацо достанє. На годзини им приношим и часопис за дзеци Заградку, та им и то интересантне. Барз су щешлїви кед видза у Заградки свою обявену роботу. Интересантне им и кед мамом за Дзень женох правиме винчованки, або кед учиме даяку шпиванку по руски и кед шицки вєдно шпиваме на матрицу – гварела наставнїца Ана-Мария Рац. За ню у Ґосподїнцох специфичне же дзеци зоз руских малженствох нє знаю приповедац по руски, гоч им и обидвойо родичи Руснаци. Кед почала робиц, то єй барз було чудне и нє могла похопиц же чом то так. Таки тренд, нажаль, вше заступенши и у Дюрдьове.

Наставнїца Ана-Мария Рац, з часом обачела же кед ше нє бешедує у фамелиї по руски, гоч обидвойо родичи Руснаци, у валалє ридко дзе можу бешедовац по руски, окрем у церкви. Єй думанє же велька чкода же у Ґосподїнцох нєт културно-уметнїцке дружтво котре пестує руски язик и културу, же би ше тоти дзеци ище даґдзе могли сходзиц, чуц руску бешеду, писню, чувствовац ше же су часц дачого, руского.

Наставнїца Ана-Мария Рац би прето любела кед би у школи у Ґосподїнцох, як и у других школох дзе преподава руски язик, мала свой кабинет як свойофайтови руски куцик. Понеже дараз зна буц проблем з учальнями, пре дополнюююци годзини и рижни секциї, Но, затераз, то остава лєм жаданє. У школскей библиотеки у ОШ у Ґосподїнцох єст руски кнїжки, алє их дзеци слабо читаю, бо нє розумя. Наставнїца Рацова им дакеди на годзинох чита приповедки, басни або писнї и вец слово по слово помали прекладаю, же би на концу розумели о чим ше роби.

– Любим школу у Ґосподїнцох, насампредз пре добри колектив у котрим ше добре чувствуєм и добре сотрудзуєм з колеґами. Школа у остатнїх рокох реновирана и приємно у нєй пребувац. Даєдни ґенерациї ми остали у окремним паметаню, барз ми виражовали любов, вше ме дочековал надпис на табли як ме любя и полно квецики и шерца. Фурт ме нагваряли най ше питам директорови чи можу мац руски кажди дзень. А тиж сом мала случаї же ме даскелї дзивчата вше чекали у школским дворе, або при уходних дзверох кед сом приходзела до школи, бо ме нє могли дочекац. З нїма сом и нєшка у контакту – гварела наставнїца Ана-Мария Рац котру дзеци паметаю як добру и благу наставнїцу котра люби кед ше слуха на годзини и кед ше крашнє справую, пре свою прихильносц и любов ґу своєй роботи дзецом котри при нєй учели руски язик уткала окремну любов ґу тому язику котру нє мож забуц.