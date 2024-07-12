Дзеци зоз Ґрацу нащивели Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тринацецеро дзеци, возросту од 1. по 4. класу основней школи, зоз Ґрацу, з Австриї, вєдно зоз своїма учительками, як и з дзецми зоз Тополї и валалу Ґараши при Арандєловцу, стреду нащивели Руски Керестур и Кулу.

З тей нагоди, у Керестуре обишли музей „Замок” и просториї Националного совиту. У школи „Петро Кузмяк” им представене руске дзивоцке и леґиньске народне свадзебне облєчиво, а потим у обисцу педаґоґи Любици Няради дзецом отримана роботня правеня пирогох.

Госци после Керестура нащивели и Кулу, дзе им представена кулска општина, а потим и українски обичаї. З тей нагоди мали нагоду покоштовац українски традицийни єдла и бачки колач на грубо.

Нащива отримана дзекуюци медзинародному проєкту „Шерцо шерцу” у сотруднїцтве Дружтва учительох општини Кула зоз Здруженьом гражданох „У фарбох дзецох” („У бојама деце”) и Здруженьом родичох зоз Зомбору, як и школох зоз сербскей дияспори зоз Голандиї и Австриї.

Циль того проєкту же би дзеци зоз дияспорти, зоз Ґрацу, и зоз Тополї и Ґараша упознали язики националних меншинох. Же би чували и пестовали свою народну традицию и обичаї и научели дацо о руских, мадярских и українских обичайох.

Домашнї тиж члени Дружтва учительох општини Кула, учителька Верунка Медєши и педаґоґ Любица Няради хтори були задлужени за шицки активносци у Керестуре.