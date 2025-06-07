Нєшка дзецинска манифестация „Перши аплауз”

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – На соботу, 7. юния, у велькей сали Горватского дома на 18 годзин, будзе 13. манифестация дзецинскей културно-уметнїцкей творчосци Руснацох у Републики Горватскей Перши аплауз.

У програми буду участвовац дзецински секциї КУД Осиф Костелник Вуковар, КУД Яким Ґовля Миклошевци, КУД Яким Гарди Петровци, Дружтво Руснак Петровци, словацке КПД Людевит Штур Илок, українске КПД Иван Франко и Танєчна ґрупа Венера Вуковар, а госцуюци ансамбл зоз Сербиї будзе КПД Иван Котляревски Бикич Дол.

Орґанизаторе 13. Першого аплаузу, Союз Русинох Републики Горватскей и КУД Осиф Костелник Вуковар, а зоз финансийну потримовку Совиту за национални меншини Републики Горватскей, городу Вуковару и Рада рускей националней меншини городу Вуковару.