Дзецински фестивал „Веселинка” будзе 8. юния

НОВИ САД – На соботу, 8. юния у Руским културним центре (Йована Суботича 8) будзе отримани 23. Фестивал дзецинскеий творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”.

Програма почнє 17:30 годзин зоз промоцию сликовнїци „Наша свадзба” зоз роботну теку, хтору видала НВУ „Руске слово”, у форми интерактивней роботнї.

На 20 годзин будзе музично сценска програма.

Фестивал орґанизує Руски културни центер Нови Сад, а помогли Министерство за културу републики серби, Город Нови Сад городска управа за културу, Национални совит Руснацох.