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На соботу Дзецински фестивал „Веселинка”

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 30 Опатрене

НОВИ САД – На соботу, 8. юния у Руским културним центре (Йована Суботича 8) будзе отримани 23. Фестивал дзецинскеий творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”.

Програма почнє 17:30 годзин зоз промоцию у форми интерактивней роботнї сликовнїци „Наша свадзба” зоз роботну теку, хтору видала НВУ „Руске слово”.

На 20 годзин почнє музично сценска програма.

Фестивал орґанизує Руски културни центер Нови Сад, а помогли Министерство за културу републики серби, Город Нови Сад городска управа за културу, Национални совит Руснацох.

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