Дзецински шаховски турнир у Кули

КУЛА – У просторийох шаховского клуба у Кули Шах клуб „Гайдук” отримал „Дзецински рапид турнир”. На турниру участвовало 28 учашнїкох и бавело ше на 15 минути. Перше место завжал Небойша Бояджия зоз освоєним максималним числом поенох, друге место завжал Исак Новта зоз Руского Керестура, док треце место завжал Андрей Провчи тиж зоз Руского Керестура.

Попри того, Шах клуб „Гайдук” зоз Кули рихта и єдну симултанку котра ше найвироятнєйше отрима спред општини Кула, дзе будзе госцовац велемайстор Синиша Дражич и интермайстор Новак Пезель. Симултанка будзе отворена за шицких гражданох котри зосцу одмерац моци зоз велемайсторами.

Кед слово о шаху у општини Кула, иснує вецейрочна традиция, а Шах клуб „Гайдук” зоз Кули зоз успихом чува тото бависко. Попри порядних активносцох, присутна и школа шаху за наймладших, а отримани турнир лєм єден сеґмент функционованя тей школи.