Дзецински тидзень означую и дзеци у Коцуре

КОЦУР – Традицийну манифестацию Дзецински тидзень, котру ше того року отримує под мотом „Вельке шерцо дзецох Сербиї”, рижнородно означую и дзеци у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре. За кажди дзень през Дзецински тидзень професоре и професорки класней и предметней настави обдумали рижни активносци за школярох нїзших и висших класох.

Перши дзень означованя тей манифестациї почал зоз активносцу школярох нїзших класох котри рисовали по асфалту на тему „Вельке шерцо дзецох Сербиї”. Исти дзень бул и Дзень отворених дзверох дзе школяре висших класох, представнїки Школярского парламенту, нащивели предсидателя општини Предраґа Роєвича у Општини Вербас и з тей нагоди представели активносци котри реализовани у цеку прешлого школского року у коцурскей школи. Тиж, мали нагоду заменїц места зоз предсидательом општини и повесц цо би жадали унапредзиц у школи.

За школярох висших класох у Школи була орґанизована и розгварка на тему дружтвених мрежох котру порихтали наставнїца анґлийского язика Здравка Майкич и психолоґ Лазар Кисин. Бешедоване о теми „Tик ток у настави”, а школяре упознати як можу хасновац и вихасновац час препровадзени на дружтвених мрежох з цильом пренаходзеня образовних змистох.

Други дзень зоз школярами нїзших класох отримана интересантна роботня на тему „Шицки треба же би знали цо товаришство значи”, а школяре висших класох участвовали у подобовей колониї на исту тему.

Трецого дня школяре першей класи нащивя Библиотеку и стретню ше з поетом Веселином Миличевичом, док школяре другей и трецей класи буду участвовац у бавеню „Упознайме швет през бависко”. Того дня школяре штвартей класи отримаю годзини место своїх учителькох у рамикох активносци под назву „У цудзих ципелох”. Дзивчата з висших класох буду участвовац на турниру у одбойки, а хлапци на турниру у фодбалу у рамикох Спортского дня.

Штварти дзень у Дзецинским тижню школяре нїзших класох увидза дзецинску представу у Дому култури, а школяре висших класох буду участвовац у интересантней роботнї „Розгварка з историйскима особами прейґ „Hello history”.

За конєц Дзецинского тижня, на пияток за школярох нїзших класох буду орґанизовани „Бависка без гранїцох” и спортски медзиоддзелєнски змаганя у физкултурней сали, а школяре висших класох укажу свойо знанє у язичней роботнї, як и свойо музични схопноспци на караокох. На концу, школяре од пиятей по осму класу буду участвовац на турниру у фодбалу у Центру за физкултуру „Драґо Йовович” у Вербаше.

Под час Дзецинского тижня тирва и подобови и литерарни конкурс на уровню школи на тему „Шицки треба же би знали цо товаришство значи”, а тиж запровадзена и гуманитарна акция збераня пенєжу. На годзинох оддзелєнскей заєднїци школяре даваю и предклади за мото школи, а гласанє за найлєпши мото будзе окончене прейґ школского Фейсбук боку у наиходзацох дньох.