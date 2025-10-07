Дзецински тидзень почал у образовних установох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурских образовних установох Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” и Дзецинскей заградки „Цицибан”, Предшколскей установи „Бамби” з Кули, од вчера 6. до соботи 11. октобра, традицийно ше означує Манифестация Дзецински тидзень.

Кажди дзень плановани рижни, иншаки, або нєкаждодньово активносци за шицки возрости школярох од правеня маскох, спортских активносцох по рижни файти трорчосци, роботнї, вистави, нащиви.

Тиж так планована, а вчера и витворена єдна од промоцийох Штреднєй школи, та ю були нащивиц пейдзешат школяре зоз ОШ „Иса Баїч” зоз Кули. Домашнї их поводзели по школи и єй кабинетох, а участвовали и на дзепоєдних годзинох на настави.

У Дзецинскей заградки „Цицибан” вчера бул дзень одредзени за маскенбал, у хторим участвовали старши воспитни ґрупи, а найстарши ше маскирани прешпацирали и по центру валала.

У „Цицибану” тиж кажди дзень предвидзени рижни активнoсци, од подобових, спортских, рижни роботнї, по нащиви локалней заєднїци и подобне.