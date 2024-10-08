Дзецински тидзень почал у Школи и дзецинскей заградки (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурских образовних установох вчера 7. октобра почало означованє Дзецинского тижня, котрому того року мото „Я дзецко, мам идею: за кажди дзень любов и толеранцию”.

У Предшколскей установи „Бамби”, т.є. керестурским оддзелєню „Цицибан” Дзецински тидзень отворени зоз маскенбалом у котрим участвовали штири воспитни ґрупи, котри у своїх маскох прешпацирали през центер валала, док наймладша ґрупа маски указали у своїх учальньох.

У Основней школи „Петро Кузмяк” тогорочна манифестация Дзецински тидзень почала зоз активносцами котри будую мости медзи ґенерациями. Єдна часц школярох, т.є. друга класа основношколци и специялне оддзелєнє уключени були до штвартей роботнї проєкту „Нїч нє чежко” дзе участвую и ґимназиялци, вєдно з наставнїцу Маю Брекайло. Вчера ше правело белюши а пририхтовала их мац Биляна Рамач.

Нєшка у Школи плановани спортски активносци, а у дзецинскей заградки дзень будзе пошвецени теми дзецински права. Кажди дзень у тим тижню у обидвох установох обдумани и з другима роботнями, едукативнима, гуманитарнима та спортско-еколоґийнима активносцами.