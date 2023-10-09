Дзецински тидзень преславени и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Прешли тидзень бул пошвецени дзецом. Дзецински тидзень, под слоґаном ,,Вельке шерцо дзецох Сербиї” означени и у дюрдьовских образовних установох.

У Основней школи „Йован Йованович Змай” були обдумани рижни активносци за кажди дзень, а школяром ше найбаржей попачел спортски дзень, хтори мали пияток. На бачковим терену школяре першей и другей класи бавели рижни бависка, а на концу вєдно направели вельке шерцо.

Окрем спортского дня, школяре уживали и у рижних других активносцох, як цо то нащива дюрдьовскому музею, дзе ше упознали зоз историю, насампредз, Руснацох хтори жию у Дюрдьове, алє и зоз историю валала.

Тиж так, и у дюрдьовскей оводи ,,Дюрдєвак” були орґанизовари рижни активносци за наймладших. Найвецей ше им пачел вашар, хтори бул орґанизовани пияток, кед дзеци предавали бависка, кнїжки, квеце и подобне, а шицок позберани пенєж вихасную так же купя саднїци зоз хторима прикраша двор у Забави.