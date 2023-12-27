Дзецом подзелєни пакецики

ДЮРДЬОВ – Члени Мотоклубу ,,Ґеорґиє” зоз Дюрдьова и члени Добродзечного огньогасного дружтва Дюрдьов и того року одлучели обрадовац наймладших Дюрдьовчанох зоз новорочнима пакециками.

Поприберани як Дїдове Мразове и на моторкох, члени ,,Ґеорґия” рушели на драгу внєдзелю, 24. новембра. Подзелєли коло сто пакецики дзецом, а єдну часц пакецикох подзелєли тим хторим то найнєобходнєйше. Окрем дзецом у Дюрдьове, моторкаше пакецики дзелєли и у Жаблю и у Чуроґу.

Члени Добродзечного огньогасного дружтва Дюрдьов, пакецики дзелєли 26. Децембра, а достали дзеци по дзешец роки, а пакецики ше дзелєло на пейцох местох у Дюрдьове.

Општина Жабель помогла обидва акциї, а члени Добродзечного огньогасного дружтва Дюрдьов и Мотоклубу ,,Ґеорґиє” подзековали шицким хтори участвовали у тей акциї и наздаваю ше же ше тоту акцию предлужи.