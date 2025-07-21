Дзека важнєйша од искуства

Роботи тирваю кратко, алє знаю буц досц интензивни. Днями ше роби, дараз и без дня павзи, часто по вельких горучавох, и вимагаю и физичну, алє и психичну витирвалосц. Заш лєм, и попри усиловносци, сезонски роботи маю числени предносци.

Лєто за велїх час за одпочиванє, путованя и уживанє, алє и нагода же би ше заробело. Без огляду на тото чи слово о младих хтори жадаю заробиц свой перши динар, студентох, хтори хасную шлєбодни час же би пополнєли свой буджет, лєбо о одроснутих, хтори глєдаю додатне жридло заробку, сезонски роботи поставаю вше частейши вибор през лєто.

Вони тирваю кратко, алє знаю буц досц интензивни. Днями ше роби, дараз и без дня павзи, часто по вельких горучавох, и вимагаю и физичну, алє и психичну витирвалосц. Заш лєм, и попри напартосци, сезонски роботи маю числени предносци. Коло конкретного заробку, ту и здобуванє роботного звикнуца, сиґурносци до себе, розвиванє чувства одвичательносци, та аж и животни приповедки хтори ше преплєтаю роками познєйше.

За велїх праве тоти роботи то перши крочаї до швета роботи. Уча их як випатра дзень кед ши на ногох од рана до вечара, як ше комуникує зоз колеґами, шефами и муштериями, алє и як ше ценї заробени пенєж. За лєтни роботи ше часто опредзелюю тоти хтори сцу злучиц хасновите зоз лагодним – же би робели, упознавали ше зоз новима людзми, путовали и здобули искуство хторе им будзе хасновац у будучносци.

Роботне лєто нє значи менєй вредне лєто – напроцив, воно часто охабля найглїбши шлїд.

Сезонци на малинох

Робота обераня малинох и того року єдна од найглєданших. Вона ше одвива у орґанизованих шорох, зоз утвердзеним ритмом. Робота вимага сцерпенє, прецизносц и физичну витирвалосц, прето же ше роби на слунку и у руху.

Кристина Тодорович зоз Дюрдьова уж штварти рок у сезони обера малини и чернїци. Оберанє, гвари, нє чежка робота. Швидкосц и схопносц гутори же су барз значни, алє же ше то з часом здобудзе. Тото цо Кристини найлєпше у тей роботи то здобуце же ше дачий труд и закладанє препозна, почитує и наградзи.

Кристина Тодорович

– Кед знаш цо це чека и прилапиш шицко цо тота робота ноши, вец ше лєгчейше витрима вистатосц и високи температури. Намагам ше добре виспац, бо ставам коло пейц годзин, а дакеди и на штири, завиши од того кеди тот дзень починаме робиц. Тиж так, облєкам ше адекватно за тоту роботу и пиєм досц чечносци – визначела Кристина Тодорович.

Гоч на початку була нова у тиму и нїкого нє познала, пошвидко ше уклопела. На тей роботи, гвари нам, упознала дзивку зоз хтору є и нєшка барз блїзка товаришка. Углавним роби зоз старшима женами и визначує же єй робота з нїма цикава и швидко єй прейдзе час.

– Док нє почнєм робиц у фаху, предлужим робиц таки роботи. Оберала бим ознова малини кед же нє найдзем роботу хтора ми вецей будзе одвитовац – додала.

На концу, Кристина гутори же є задовольна зоз условиями на роботи и заробком.

– Людзе гуторя же вше мож лєпше, алє мнє и так цалком у шоре – заключела зоз ошмихом.

Док єдни анґажовани на обераню, други анґажовани у хладзальнї, дзе ше овоц такой по приходзе сортира, пакує и пририхтує за дальшу дистрибуцию. Робота ше одвива у розхладзеним простору, на ногох, у швидким ритму и зоз вельку увагу на точносц и гиґиєну.

Мария Барнова зоз Дюрдьова уж даскельо сезони роби у хладзальнї и як найкрасшу часц роботи видвоює то же роби зоз барз добру екипу.

– Перше кед придземе на роботу, догвариме ше коло того цо того дня маме зробиц, подзелїме ше кед єст вельо роботи, же би було швидше готове, та кажде роби єдну часц роботи. Скорей як цо почнєме паковац овоц, перше мушиме порихтац

Мария Барна

амбалажу до хторей ше мера и пакує малини и чарнїци. Углавном нам тота овоц сцигує у тей амбалажи у хторей ю треба випоручиц до предавальньох, алє дакеди мушиме пресиповац зоз ринфузи до амбалажи од 125 ґрами, лєбо 250 ґрами – потолковала Барнова и предлужує.

– Овоц перше вимераме, потим декларуєме кажду шкатулку и шкатулу, складаме на палету и так ше посила далєй до предавальни – гварела вона.

Мария планує тоту роботу робиц док тирва сезона малини и чарнїци, а визначує же кед будзе мац нагоду и нарок робиц, же ше дзечнє прилапи.

– Зоз условиями и заробком сом задовольна. Вельо значи и тото же ше вше мож догвариц за роботни час и за шлєбодни дзень кед же дакому треба. Препоручела бим тоту роботу штредньошколцом и студентом на розпусту, бо наисце мож крашнє заробиц, а робота нє така чежка – визначела Мария.

Роботни дзень у предавальнї

Же будзе робиц през лєто, одлучела и Драґана Иванова зоз Ґосподїнцох хтора уж други рок роби у локалней предавальнї дзе склада и дополнює робу, преверює роки тирваня, стара ше же би шицко було чисте и на своїм месце, и помага купцом.

– Тоту роботу сом робела и прешлого року, алє лєм штири годзини. Того року робим полни роботни час, по осем годзини. Звичайно робим у медзизмени, цо значи же приходзим познєйше од других. През дзень ше догваряме, помагаме єдни другим, а знаме ше и виприповедац, и то нам украши дзень – приповеда Иванова.

Драґана Иванов

Найвекши виволаня зоз хторима ше стрета у роботи то гужви и вельки количества роби хтори треба розпоредзиц, окреме кед барз цепло. Визначує же простор у хторим роби климатизовани, цо єй барз олєгчує роботу. Як найлєпшу часц роботи Драґана видвоює хвильку кед помогнє купцови и на його твари видзи же є задовольни. Гварела нам же на тей роботи упознала вельо нових людзох, цо сотруднїкох, цо купцох. Тим у хторим роби описує як цепли, потримуюци и полни порозуменя и гутори же атмосфера на роботи одлична.

– Колеґове нє маю предрозсудки, гоч сом млада и нє мам вельо искуствия. Вше су ту же би ми обяшнєли тото цо нє розумим, помогнуц ми и указац, а то ми наисце барз значи – щира є.

Тоту роботу планує робиц през лєто, кельо єй обовязки допуща. Нє бизовна є ище вше до того чи би ю робела и шлїдуюцого року, алє як гвари, нє мала би нїч процив.

– Правда же робота зна буц наисце барз чежка, алє ми и одвитує. Найважнєйше же учим и здобувам искуствиє хторе ми будзе значиц и познєйше. Нїхто одо мнє нє обчекує же бим робела аж док нє спаднєм. Важне дац шицко од себе и помогнуц тиму – заключела Драґана.

Нєт кеди геверовац

Робота на ричней ладї постава вше частейше вибор, окреме медзи младима хтори жадаю злучиц роботне искуствиє зоз иншаким окруженьом. Од привитованя госцох, прейґ послужованя, до отримованя шора, кажди член на ладї ма свою улогу и одвичательносц. Тота робота вимага знаходлївосц, любезносц и стаємну присутносц, алє источашнє дава єдинствене искуствиє.

Иван Будински зоз Руского Керестура уж други рок роби як келнер на ричней рики. Роботу описує як барз одвичательну, алє визначує же тота робота ма єдну барз значну предносц. Дзекуюци роботи на ладї, мал нагоду видзиц браз вельо европски держави и упознац ше зоз людзми зоз цалого швета.

Иван Будински

– Найчежша часц роботи, поведол бим, то одсуство од фамелиї и товаришох, алє з другого боку, праве пре тоту роботу мал сом нагоду путовац по Европи и упознац ше зоз велїма городами, бо кеди ґод ладя станє, ми маме досц часу пойсц и поопатрац варош. Тиж так, наглашел бим и тото же сом упознал людзох зоз цалого швета и тераз мам товаришох зоз Индонезиї, Филипинох, Русиї, Билорусиї, Турскей и велїх других державох. Вельо сом людзох упознал и зоз Балкану. Тим нам ше каждого року меня, алє потераз зме ше вше складали и пачело ми ше робиц зоз колеґами – потолковал Иван.

Зоз условиями на роботи и заробком є задовольни и прето, визначує, ше и враца на тоту роботу. Иван затераз нє зна як длуго будзе робиц на ричней ладї, алє зна же ше на ню будзе врацац докля ґод му ше нє укаже даяка лєпша нагода.

Без огляду на то чи робя на полю, у хладзальнї, предавальнї, лєбо на ладї, млади указую же су порихтани превжац одвичательносц, учиц и заробиц. Роботи хтори часто випатраю напарто, поправдзе, приноша им искуствия, нови схопносци, познанства и вельо того. Праве то найзначнєйше – нє лєм заробок, алє и свидомосц же ше намаганє виплаци и же ше кажди задаток, кед ше роби зоз дзеку, претвори до крочаю ґу дозретосци.