На нєдзелю Дзень державносци, пондзелок и вовторок нєроботни днї

СЕРБИЯ – Ютре, на нєдзелю 15. фебруара Дзень державносци Републики Сербиї, означує ше як здогадованє на дзень кед 1804. року у Орашцу почало Перше сербске повстанє за ошлєбодзенє од Туркох, як и на преглашенє першого Уставу Сербиї, тиж 15. фебруара 1835. року на Скупштини у Краґуєвцу, так же то источашнє и Дзень уставносци Сербиї.

Понеже 15. фебруар и церковне швето Стритениє Господнє по юлиянским календаре, спомнути устав познати и як Стритенски устав.

Тот датум ше як Дзень державносци у Сербиї славело по наставанє Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох, а одлуку же би 15. фебруар, на Стритениє, ознова бул Дзень державносци, Народна скупштина Сербиї принєсла 10. юлия 2001. року.

Дзень державносци ше слави два днї, а понеже перши дзень швета нєдзеля, пондзелок 16. и вовторок 17. фебруар будзе нєроботни. По календаре нєроботних дньох у Републики Сербиї Дзень державносци ше слави од нєдзелї 15. по вовторок 17. фебруар.

Пре нєроботни днї, нови информациї на Рутенпресу буду на стреду, 18. фебруара.