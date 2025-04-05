Означени Дзень китайского язика у Зєдинєних нацийох (фото+видео)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” штварток означени Дзень китайского язика у Зєдинєних нацийох зоз заєднїцку програму домашнїх школярох и китайских представительох.

Тота програма у рамикох сотруднїцва керестурскей Школи у хторей єст секция китайского язика и Конфуцийового институту Филозофского факултету з Нового Саду.

У програми участвовали школяре трецей и штвартей класи основней школи котри виведли нашо традицийни и сучасни танци док госци виведли тибетански народни танєц. Госци за домашїх тиж пририхтали даскельо роботнї и бависка, а у школскей єдальнї понукнути були и традицийни китайски єдла.

Програму провадзели директорки домашнєй школи и Конфуцийового институту зоз лекторами, як и домашнї просвитни роботнїки и школяре.