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Означени Дзень китайского язика у Зєдинєних нацийох (фото+видео)

автор М. Афич, фото+видео: Ол. Живкович
автор М. Афич, фото+видео: Ол. Живкович 18 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” штварток означени Дзень китайского язика у Зєдинєних нацийох зоз заєднїцку програму домашнїх школярох и китайских представительох.

Тота програма у рамикох сотруднїцва керестурскей Школи у хторей єст секция китайского язика и Конфуцийового институту Филозофского факултету з Нового Саду.

У програми участвовали школяре трецей и штвартей класи основней школи котри виведли нашо традицийни и сучасни танци док госци виведли тибетански народни танєц. Госци за домашїх тиж пририхтали даскельо роботнї и бависка, а у школскей єдальнї понукнути були и традицийни китайски єдла.

Програму провадзели директорки домашнєй школи и Конфуцийового институту зоз лекторами, як и домашнї просвитни роботнїки и школяре.

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