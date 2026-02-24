Дзень мацеринского язика означели и Кузмяковци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” означени 21. фебруар, Медзинародни дзень мацеринского язика.

Дзень мацеринєкого язика означени пияток 20. и пондзелок 23. фебруара. На тот завод нє було заєднїцкей програми як дакеди, алє професорки и учительки отримали пригодну годзину зоз мацеринского язика, прилагодзену возросту школярох.

Зоз професорками Каролину Джуджар, Люпку Малацко, и Тамару Хома, школяре од пиятей по осму класу основней, и школяре рускей ґимназиї, мали обдумани рижнородни активносци зоз котрима означели тот дзень.

Правели тематски пано, инсталовали руску тастатуру на свойо телефони, писали состав на тему „Уплїв странских словох и диґитализациї на мацерински язик”.

Школяре сербских оддзелєньох ґимназиї и будуцих туристичних технїчарох тиж так означели тот дзень зоз своїма професорками сербского язика.