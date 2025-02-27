У Ґимназиї означени Дзень мацеринского язика

ШИД – У Ґимназиї „Сава Шуманович“ вчера, 25. фебруара вєдно зоз ОШ „Сримски фронт“ и ОШ „Бранко Радичевич“ означени Медзинародни дзень мацеринского язика.

У програми представени перше сербски язик, потим руски, словацки, горватски, русийски, нємецки и анґлийси язик и школяре гуторели пригодни стихи.

Школярка штвартей єден класи Срна Аничич гуторела писню „Тополї“ Єлени Солонар по руски, а хор Ґимназиї медзи одшпивал и шпиванку „Хижочко стара“ Михайла Ковача.

Тиж були виложени панои на каждим зоз спомнутих язикох, хтори порихтали школяре.

На концу програми учашнїки вишли вєдно опрез будинка Ґиманзиї и як знак мултикултуралносци и почитованя розличносци у язикох пущели до воздуху балони рижних фарбох.