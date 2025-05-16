На соботу Медзинародни дзень музейох и Европска ноц музейох

НОВИ САД – На соботу, 17. мая у Сербиї будзе означени Медзинародни дзень музейох. У вецей местох музеї пририхтали рижнородни програми, як цо то безплатни уход, вистави, роботнї, концерти и представи, зоз хторима ше означи и Европска ноц музейох.

Медзинародни дзень музейох установела орґанизация Медзинародного совиту музейох (International Council of Museum) же би як глобална платформа промововала улогу музейох.

Музей Войводини будзе отворени од 10 до 24 годзин, уход будзе безплатни а порихтани вецей активносци за шицки возрости.

Ґалерия Матици сербскей понука рижни креативни и драмски роботнї за дзеци и тинейджерох, у фокусу и французка уметносц, а уход ше нє будзе наплацовац.

Спомин-збирка Павла Белянского Дзень музейох означи зоз рижнима програмами и соботу 17. и на нєдзелю 18. мая.

У Городским музею Зомбор годно опатриц Збирку сликох, архивску градзу и етнолоґийну поставку, будзе и концерт класичней музики у голу будинка Жупаниї.

Народни музей Зренянин Дзень музейох означи на соботу од 17 до 21 годзин, а шицки змисти годно нащивиц задармо.

Европска ноц музейох ше орґанизує у маю под покровительством Совиту Европи, УНЕСКО-а и Медзинародного совуту музейох (ICOM). У Сербиї ше означує од 2005. року.