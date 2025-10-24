У Ґосподїнцох и Жаблю означени Дзень ошлєбодзеня

ҐОСПОДЇНЦИ/ЖАБЕЛЬ – Дзень ошлєбодзеня Ґосподїнцох од фашистичней окупациї означени вчера, штварток 23. октобра, зоз кладзеньом венца на Памтнїк жертвом фишистичного окупатора у центру валала опрез будинка основней школи. Венєц положели представнїки општинксей и локалней власци.

Дзень пред тим, стреду 22. октобра, означени Дзень ошлєбодзеня Жаблю. Положело ше венєц на Памятнїк погинутим борцом у центре валалу опрез основней школи, отримана минута цихосци и здогадло ше на историйни факти котри ше одбули на тот дзень.