Дзень ошлєбодзеня означени у Новим Садзе

НОВИ САД – З нагоди 81. рочнїци ошлєбодзеня Нового Саду од фашистичней окупациї у Другей шветовей войни, вчера, 23. октобра, городоначальнїк Жарко Мичин и предсидателька Скупштини Городу Дина Вучинич положели венци на Спомин-теметове борцох народноошлєбодительнeй войни 1941-1945. року.

Венци положели и представнїки Южнобачкого управного округу, Союзу здруженьох борцох НОВ, Войски Сербиї и Орґанизациї резервних войних старшинох Городу Нови Сад.

Начальнїк Южнобачкого управного округу Милан Новакович здогаднул же значне здогадовац ше каждого року 23. октобер, дзнь кед Нови Сад ошлєбодзени од фашизма 1944. року.

Предсидатель Союзу Михайло Вуясин визначел же шлєбода нє дарунок, алє плод жертви и борби народу хтори прецерпел огромни траценя под час окупациї.