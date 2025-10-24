Дзень ошлєбодзеня означени и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – З нагоди Дня ошлєбодзеня Дюрдьова у Другей шветовей войни, вчера, штварток, 23. октобра положени венєц на Памятнїк погинутим борцом НОВ у центре валалу опрез основней школи.

Представителє Општини Жабель и Месней заєднїци Дюрдьов, вєдно зоз гражданами дали чесц борцом зоз минуту цихосци. Потим, предсидатель Општинского здруженя Союзу здруженьох борцох НОВ Светозар Злоколица бешедовал о дню ошлєбодзеня Дюрдьова и других местох Општини Жабель. У Месней заєднїци Дюрдьов орґанизовани и коктел за присутних.

На означованю того значного дня у Другей шветовей войни були присутни представителє општинскей и локалней власци, валаских здруженьох, родзина страдалих и гражданє.