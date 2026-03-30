Дзень отворених дзверох на Филозофским факултету у Новим Садзе

НОВИ САД – На Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе всоботу, 28. марца, отримани уж традицийни ярнї Дзень отворених дзеверох кед потенциялним будуцим студентом представени шицки одзелєня и студийни напрями, а медзи нїма и Оддзелєнє за русинистику и його основни, мастер и докторски студиї.

З тей нагоди, на штанду у голу Филозофского факултету з нащивительями и заинтесованима бешедовали професоре и студенти Оддзелєня за русинистику – шеф Оддзелєня др Ана Римар Симунович, заменїк др Александар Мудри, лектор Александра Деянович, сотруднїк у настави Анита Ґовля, и демонстратор мср Саша Сабадош, як и студентка трецого року русинистики Катарина Фейди.

Як могло чуц, єст заинтересованих уписац ше на русинистику у шлїдуюцим академским року, як на основни так и на мастер-студиї. Як предносц такого вибору, з Оддзелєня наглашую широки спектер виборних предметох спрам обласци интересованьох и прихильносци будуцих студентох, як и квалитетну праксу хтора ше окончує у русих институцийох, меди иншим у Заводу за културу войводянских Руснацох, и НВУ Руске слово.

У чечуцим року, Русинистика ма штверо студентох на основних студийох, єдного на мастер и єдного на докторских студийох.