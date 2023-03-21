Дзень отворених дзверох и на Русинистики

НОВИ САД – Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе пририхтує Дзень отворених дзверох на соботу, 25. марца, од 10 до 13 годзин.

На Дзень отворених дзверох поволани шицки штредньошколци котри жадаю уписац даєден зоз велїх акредитованих студийских програмох на Филозофским факултету, та и на Оддзелєню за русинистику.

Того дня годно дознац и як ше треба пририхтац за примаци испит, дзе студенти змесцени, цо по законченим факултету, чи єст черанка студентох и други питаня котри можу интересовац будуцих студентох. Попри тим, у кабинету 204 на другим поверху Филозофского факултету, будзе орґанизована симулация примацого испиту.