Нєшка на Филозофским факултету Дзень отворених дзверох

НОВИ САД – Филозофски факултет у Новим Садзе, нєшка, 16. марца од 10 до 13 годзин отвори дзвери матурантом, новим студентом.

Терашнї матуранти, а будуци студенти годни ше поинформовац о шицким цо их интересує коло условийох студираня на шицких студийних програмох яки єст на Филозофским факултету.

И Оддзелєнє за русинистику отвори свойо дзвери од 10 до 13 годзин, а годно ше информовац о шицких детальох у вязи зоз студираньом и условиями упису.

Представянє модула Руски язик и литература, як и Оддзелєня за русинистику, будзе отримане у кабинету 204 на другим поверху.