Дзень отворених дзверох на Филозофским факултету

НОВИ САД – Филозофски факултет у Новим Садзе, отвори дзвери матурантом, новим студентом, 16. новембра од 10 до 13 годзин .

Того дня, терашнї матуранти, а будуци студенти ше годни поинформовац о шицким цо их интересує коло условийох студираня на шицких студийних програмох яки єст на Филозофским факултету.

Дзень отворених дзверох конциповани так же представнїки буду представяц студийни ґрупи у уходним голу и прижемю, а окремни представяня студийних програмох буду у семинарних библиотекох и у учальньох.

И Оддзелєнє за русинистику отвори свойо дзвери на соботу, 16. новембра од 10 до 13 годзин годно ше информовац о шицких детальох у вязи зоз студираньом и условиями упису.

Представянє модула Руски язик и литература, як и Оддзелєня за русинистику, будзе отримане у кабинету 204 на другим поверху.