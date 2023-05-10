Дзень побиди над фашизмом и Дзень Европи означени у Вербаше

ВЕРБАС – З покладаньом венцох на штири памятнїки, представнїки општини Вербас, дзепоєдних здруженьох гражданох и политичних орґанизацийох, означели 9. май – Дзень побиди над фашизмом и Дзень Европи.

На Памятнїк погинутим борцом Народноошлєбодительней войни и жертвом фашизму у центру Вербаса, Памятнїк погинутим борцом на Городским теметове, Памятнїк погинутим борцом Червеней армиї, як и на Памятнїк погинутим борцом у войнох од 1991. по 1999. рок венци положели делеґациї општини Вербас, Општинского одбору СУБНОР, Здруженя сербско-русийского приятельства „Род” и локалних одборох Сербскей напредней странки, Социялистичней партиї Сербиї и Сербскей радикалней странки.

По словох предсидателя општини Вербас Предраґа Роєвича, цала Европа 78. раз означує Дзень побиди над фашизмом и 73. раз Дзень Европи, як здогадованє на Шуманову декларацию, перши документ на драги европского зєдинєня. Гражданє општини Вербас, гварел, каждого року гордо стоя на месце котре символизує подвиг погинутих борцох котри дали животи за шлєбоду Вербасу, за шлєбоду Сербиї, за шлєбоду Европи.