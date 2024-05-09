Дзень побиди над фашизмом и Дзень Европи

СЕРБИЯ/ШВЕТ – На нєшкайши дзень 1945. року нацистична Нємецка подписала безусловну капитулацию, з чим закончена Друга шветова война, так же ше ширцом швета 9. май слави як Дзень побиди над фашизмом. Документ о капитулациї у Берлинє подписали нємецки фелдмаршал Вилгелм Кайтел, а у мено Антифашистичней коалициї совєтски маршал Ґеорґий Жуков и британски ґенерал Атрур Тедер.

Дзень побиди над фашизмом ше означує з кладзеньом венцох на памятнїки погинутих борцох и пригоднима програмами нєшка означує и у Сербиї.

Оценєте же у Другей шветовей войни погинули од 50 до 80 милиони людзе, медзи нїма од 38 до 50 милиони цивилє, а у войни, хтора тирвала дацо менєй як 6 роки, участвовала 61 держава и коло 110 милиони вояки.

Нєшка, 9. мая и Дзень Европи, як здогадованє на датум кед 1950. року французки министер Роберт Шуман виложел концепт зєдинєного континенту, цо постала основа за познєйше снованє нєшкайшей Европскей униї (ЕУ). Перши крочаї у тим напряме були снованє окремних, наддержавних целох у обласци продукциї и дистрибуциї челїку и угля, потим Европска комисия за углє и челїк, хтора з часом преросла до Европскей економскей заєднїци.

Нєшка ше 9. май означує як Дзень Европи, хтори зоз гимну, адаптована тема зоз Симфониї ч. 9 Лудвиґа ван Бетовена (Ода радосци) и заставу идентификує политични ентитет Европсей униї. На Совиту Европскей униї у Милану 1985. року одлучене же ше 9. май будзе означовац каждого року. Европску унию нєшка творя 27 держави.