Дзень пошвецени хлєбу

НОВЕ ОРАХОВО – По 23. раз у Новим Орахове, всоботу 24. авґуста отримана манифестация Днї нового хлєба, хтора цали дзень була пошвецена хлєбу. Участвовали и члени КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова.

У ораховскей церкви Пресвятого Спасителя одслужена благодарна Служба Божа дзе пошвецени хлєб зоз тогорочного жита.

През дзень були змаганя у фодбалу и одбойки на писку, а простор за фодбалским тереном бул претворени до места дзе ше варело котлїки зоз заяцового, овчого меса. Нє лєм екипи хтори варели котлїки, алє и вельочислени Ораховчанє и їх госци вихасновали тот дзень же би ше дружели.

Вистава ручних роботох була у Доме култури, а на столїкох коло бини у лєшику дзе ше варело, були вельочислени столїки зоз на рукох виробенима продуктами, вишиванями, пражело ше лепинї-ланґоши, и куртош колачи.

Предвечаром почала и култруно-уметнїцка програма дзе наступели аматере зоз Мадярскей и околних валалох.

На програми участвовали и члени КУД „Петро Кузмяк”, наступели зоз дзецинску и старшу шпивацку ґрупу.

Члени КУД „Петро Кузмяк” варели два паприґаши, я за уварени паприґаш зоз заячого меса освоєли треце место.