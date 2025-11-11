Нєшка державне швето Дзень примиря у Першей шветовей войни

СЕРБИЯ – Нєшка, 11. новембра, державне швето Дзень примиря у Першей шветовей войни, котре будзе на пригодни способ означене як у нашей жеми, так и у иножемстве.

Тото державне швето ше у нашей жеми преславює од 2012. року, як здогадованє на дзень капитулациї Нємецкей у Першей шветовей войни 1918. року. На тот дзень сили Антанти з Нємецку подписали примирє, з чим закончена Перша шветова война.

З нагоди швета представнїки Влади Сербиї на памятнїки погинутим у Першей шветовей войни положа венци, а амбасадоре Републики Сербиї у швеце тиж на пригодни способ означа тото швето.

У Републики Сербиї 11. новембер нє роботни дзень.