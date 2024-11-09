На пондзелок державне швето Дзень примиря у Першей шветовей войни,

СЕРБИЯ – З нагоди означованя державного швета, Дня примиря у Першей шветовей войни, на пондзелок 11. новембра нєроботни дзень.

Служби Дома здравља „Нови Сад”: Служба общей медицини, Служба за здравствену защиту дзецох и Служба здравственей защити роботнїкох будзе дежурна у обєкту „Йован Йованович Змай” од 7 до 20 годзин.

Городски автобуси буду исц по розпорядку воженя як на швета. Позарядови городски автобуси на релациї Желєзнїцка станїца Петроварадин – Центер Нови Сад и автобуси Центер Нови Сад – Желєзнїцка станїца Петроварадин буду исц по розпорядку за викенд.

На пондзелок ше нє будзе наплацовац паркиранє у Новим Садзе.

Школяре основних и стреднїх школох маю шлєбодни два днї 11. и 12. новембер, а настава почнє на стреду 13. новембра. Факултети на Новосадским универзитету нє буду робиц на пондзелок 11. новембра, як и предшколски установи.