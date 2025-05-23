На нєдзелю Дзень Руснацох у Републики Горватскей

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – На нєдзелю, 26. мая отрима ше Шветочна академия з нагоди преслави Дня Руснацох у Републики Горватскей.

Преслава почнє зоз покладаньом венцох при Крижу на улїву Вуки до Дунаю на 16 г, а потим на 16:30 годзин у фоаєю Горватского дому Вуковар, отвори ше виставу фотоґрафийох „5 отриманих академийох 2020-2024“.

Шветочна академия почнє на 17 годзин у Горватским доме Вуковар, (Й. Й. Стросмаєра 20). Потим за учашнїкох и нащивительох орґанизовани коктел у хотелу Лав.

Орґанизаторе преслави Союз Русинох Републики Горватскей (РГ) и Рада рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї, под покровительством Совиту за национални меншини РГ, Министерства наукох и образованя РГ, Союзу Русинох РГ и Горватского дому Вуковар.