Преславени Дзень Руснацох у Републики Горватскей

ВУКОВАР (ГОРВТСКА) – Шветочна академия з нагоди Дня Руснацох у Републики Горватскей (РГ) отримана внєдзелю, 25. мая року у Горватским доме.

Преслава почала зоз покладаньом венца при Крижу на улїву Вуки до Дунаю, а у фоаєу Горватского дома отворена вистава „5 отриманих академийох 2020-2024“.

На шветочней академиї, гимну Републики Горватскей и шветочну писню Руснацох одшпивали Женска шпивацка ґрупа зоз Миклошевцох и Хлопска шпивацка ґрупа зоз Петровцох, потим Матея Шовш на горватским и Иван Лїкар на руским язику пречтиали текст о Руснацох у Горватскей.

Госци котри возвелїчали шветочну академию були заступнїк Горватского собору и городоначалнїк городу Винковцох Иван Босанчич котри у мено предсидателя Собору поздравел присутних, член Совиту за национални меншини Републики Горватскей Звонко Костелник, делеґация Националного совиту Руснацох зоз Себиї, директор Завода за културу войводянских Руснацох Сашо Сабадош, як и други госци културного, политичного и вирского живота. Предсидатель держави, Зоран Миланович ше пребачел же нє могол присц, а Руснацом пожадал шицко найкрасше.

Госци у поздравним слове винчовали присутним Дзень Руснацох, похвалєли континуитет роботи, указали застараносц на вше менше число Руснацох у Горватскей алє було им мило же видзели млади надїї котри участвую у програми.

У програми на шветочносци участвовали Ника и Лана Вулич, Михайло Голик, поетеса Любица Гаргай пречитала свою писню, а по єдну шпиванку одшпивали Лана Вулич и Тихана Здравкович. Свойо писнї читал Томислав Кетелеш, а Мартин Седлак на гармоники одграл композицию,писню Еуґениї Врабец пречитал Иван Лїкар, а шпивал и Владимир Мишлєнович, Соня Папуґа пречитала свою писню. Наступели зоз шпиванку и Аня Грищук и Михайло Голик, Паула Поточки, вибор зоз рускей поезиї пречитали Вера Зелинац и Томислав Рац, потим шпивали Мария Закалюк и Мигайло Грищук.Катрин Гарди пречитала стихи писньох автора Звонимира Барни, Иван Лїкар пречитал писню Любици Сеґеди-Фалц, а зашпивал и петровски солист Михайло Голик. Участвовал и оркестер КД Руснацох Цвелфериї зоз Райового села, вони одшпивали два шпиванки з чим програма з нагоди означованя Дня Руснацох у Републики Горватскей закончена. Читачох поезиї на ґитари провадзел Мирослав Костелник, а програму водзели Матея Шовш и Иван Лїкар.

Же бизме ше здогадли, Дзень Руснацох у РГ означує ше 25. мая як здогадованє на 25. май 1836. року, кед у Петровцох основана перша руска грекокатолїцка парохия на терашнєй териториї РГ.

Орґанизатор преслави бул Союз Русинох Републики Горватскей и Рада рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї, а под покровительством Совиту за национални меншини РГ, Министерства наукох и образованя РГ, Союзу Русинох РГ и Горватского дому Вуковар.

По законченей шветочней академиї була орґанизована вечера зоз друженьом за учашнїкох и нащивительох у хотелу Лав.