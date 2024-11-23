Преславени Дзень школи у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай”, вчера 22. новембра, преславени Дзень школи зоз пригодну програму.

Програма була конципoвана так же през танєц, шпиванку и рецитацию школяре представели живот и дїло визначного писателя Йована Йовановича Змая, по хторим школа и достала мено. Директорка школи Любица Клепич шицким школяром и занятим повинчовала тот дзень.

Шпивало ше и рецитовало на обидвох язикох на хторих ше трима порядну наставу.

Школярох руского оддзелєня за тоту нагоду порихтала учителька Єлена Кухар.