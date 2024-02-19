Дзень залюбених означели школяре у Коцуре

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре прешли тидзень бул у знаку Дня залюбених.

Школски простор, учальнї и школски гол, вредни школяре декоровали зоз рижнима прикрасками и мотивами любови. Так, школяре направели и вицифровали числени шерца, направели вецей панои на тему любови, o св. Валентинови и св. Трифунови, а повиписовали и вецей твердзеня о значеню любови за нїх.

Як и предходних рокох, у школским голу була поставена шкатула до котрей школяре нїзших и висших класох уруцовали писемка и порученя своїм товаришом, товаришком и симпатийом. Каждого року тота подїя виволує найвекшу радосц при наймладших, та так було и тераз.

На Дзень залюбених учительки и наставнїци шицки писемка подзелєли школяром. Ошмихом, радосци и приповедком прикрашеним зоз найкрасшим чувством, чувством любови, того дня у коцурскей школи нє було конца.