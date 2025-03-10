Дзень женох означели и наймладши у Коцуре

КОЦУР – Школяре Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре прешлого тижня означели Дзень женох.

Того року нє була орґанизована традицийна Осмомарцовска програма у Дому култури як то звичайно, алє заш лєм наймладши означели тото швето. З нагоди Дня женох школяре нїзших класох зоз своїма учительками часц єдного наставного дня пошвецели тому швету.

През креативни роботнї наймладши правели пригодни венчики и винчованки котри подаровали своїм мамом.

З пригодну програму и наймладши у Предшколскей установи „Бошко Буха”, оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре, преславели тото швето зоз воспитачками Ксеную Уйфалуши и Єлену Буила, котри их пририхтали за тот дзень.

Роботнї и програму дзецох провадзели шпиванки на чесц шицким мамом, стихи, бешеди, и з ошмихами прешло тогорочне означованє 8. марца.