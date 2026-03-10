Дзень женох преславели и наймладши

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародне швето 8. марец, Дзень женох, у Руским Керестуре вчера, 9. марца, и пияток 6. марца, означели и дзеци Предшколскей установи „Бамбиˮ, односно керестурскей Дзецинскей заградки „Цицибан”.

Швето означели дзеци у пополадньовей воспитней ґрупи и пририхтуюцей предшколскей ґрупи, а пририхтали их їх виховательки – Емилка Костич, Наташа Настасич, Блаженка Мецек и Наташа Варґа.

Програма була весела и емотивна, а наймладши з тей нагоди зоз рецитациями, шпиванками и пригоднима дарунками хтори сами виробели, своїм мацером указали любов, повагу и подзековносц.

З тей нагоди, родичи ше упознали и зоз точками хтори дзеци виведу на наиходзацей манифестациї Бамби фест, а хтора будзе отримана 1. априла на 18 годзин у Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре.