Дзешатка – место дзе ше ознова сходза млади

Шицко почало у януару. У ствари, зоз идеями и вельо скорей, алє за публику теди.

Даєдни активносци у Доме култури у хторих участвую млади, а хтори орґанизує Здруженє гражданох „Пакт Рутенорум”, отримали ше у жимских мешацох.

Вечари дружтвених бавискох

Здруженє младих Пакт Рутенорум од януара почало орґанизовац вечари дружтвених бавискох же би цо вецей людзе, а насампредз млади, пришли дружиц ше и препровадзиц час без телефонох. Було вельо бависка, катан, монопол, саботер, мафия, ризико и ище велї други котри нє таки популарни. Кажде дружтво хторе пришло могло вибрац бависко хторе будзе бавиц, а кед дахто пришол сам, могол ше приключиц ґу другим. Млади таке збуванє лєдво дочекали.

– Думам же тоти вечари добра нагода же би ше вецей дружтва позберали на истим месце и упознали ше дакус баржей през друженє и бависка. Бавел сом бависка хтори сом нїґда по теди нє бавел, и намагал сом ше их бавиц зоз особами котри нє познам барз, же би ми було цо интересантнєйше. На таки способ ше людзе зблїжую єдни зоз другима, та би таке требало часто орґанизовац – гвари Жарко Остоїч.

– Була сом по тераз на каждим вечару дружтвених бавискох, и барз ми ше пачи сама идея, як и же ше случує дацо нове цо ше по тераз нє случовало. Одволали ше велї млади, та шицки места були пополнєти, а даєдни анї нє мали дзе шеднуц. Велї дружтва ше помишали, та думам же настали и нови товаришства. Найбаржей ше ми пачело бависко хторе сом и першираз бавела, а вола ше екплозив китенс – потолковала Андрея Надь.

– Пре позитивни упечатки зоз прешлого вечару сом одлучел ознова присц. Барз ше ми пачело же сом мал нагоду упознац ше зоз новима людзми, научиц бавиц нови бависка, бо кед бим остал дома, можебуц бим их нїґда нє научел. Бавел сом скоро шицки бависка, а найбаржей ми ше пачел ризико котри сом першираз и бавел. Наздавам ше же буду ище таки друженя и же идуци раз приду вецей млади дружиц ше – гвари Дарко Маньош.

Концерт на два боки

Бенди Горуци кромплї и Кромпльочки орґанизовали нєзвичайни концерт у Дзешатки. Концерт бул обдумани так же на двох концох сали були два бини зоз бендами, а публика стала у штредку, та обрацала увагу у зависноци хтори бенд грал. Бенди виводзели нашо руски народни шпиванки у ориґиналним, алє и у иншаким, сучасним аранжману, а на репертоару були и шветово гити. Тот концерт отримани у орґанизациї Дома култури Руски Керестур, на Дзень залюбених, 14. фебруара 2026. року.

Филмски вечар

На филмским вечару перше була проєкция дзецинского филма Мадаґаскар, а потим публика мала нагоду одпатриц филм Правна блондинка котри на руски титловала ґрупа младих през проєкт РКЦ-а. Того вечара була полна сала, велї дзеци ше одволали и шицки пошли дому задовольни. Филм Правна блондинка, гоч є старши, пре руски титл бул наисце окремне дожице, та ше нащивительом барз пачел.

Филмски вечар орґанизовало Здруженє гражданох Пакт Рутенорум, 20. фебруара 2026. року.

Турнир у шаху

Здруженє младих Пакт Рутенорум орґанизовало Гуманитарни турнир у шаху. На турниру участвовали 16 особи з валалу, хтори були подзелєни до трох ґрупох. Котизация була 1.000 динари по особи, були поставени и шкатули за добродзечни прилоги, а шицок назберани пенєж наменєни фамелиї Планчак хторей нєдавно згорело закрице на хижи. Туринир у шаху отримани 27. фебруара.

Women power концерт (Дом култури) и вистава малюнкох и рисункох (Pact Ruthenorum)

З нагодни Дня женох, 7. марца, членїци двох керестурских бендох Горуци кромплї и Кромпльочки, у обєдинєним музичним составе под назву Women Power, отримали концерт.

Представени и поезиї двох поетесох – Михаели Еделински и Адрияни Фейди.

Тиж, отримана и вистава малюнкох рускокерестурских малярох и маляркох.