Означене дзешец мешаци од нєщесца на Желєзнїцкей станїци

НОВИ САД – Гражданє, студенти и стредньошколци означели дезец мешаци як спадло надкрице на новосадскей Желєзнїцкей станїци.

Пондзелок, 1. септембра крижней драги при Желєзнїцкей станїци на 11:52 зоз 16 минути цихосци гражданє дали чесц настрадалим у нєщесцу.

Пополадню у кампусу Новосадского универзитета гражданє почали приходзиц на сход хтори орґанизовали стредньошколци зоз назву Стредньошколци паметаю. Отримани кратки бешеди и на 19 годзин ше рушело пешо по новосадских булеварох ґу Желєзнїцкей станїци.

На станїци положене квеце и отримани 16 минути цихосци.

Дзешец мешаци од новосадского нєщесца означене у скоро цалей Сербиї. У Беоґрадзе, тиж отримани вельки сход гражданох и цихе шейтанє по беоґрадских главних булеварох.