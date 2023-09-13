Дзешец проєкти достали потримовку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок 11. септембра прйґ Зум платформи отримана седемнаста порядна схадзка Националного совиту Руснацох.

На дньовим шоре було два точки од хторих найзначнєйша була даванє одвиту Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, а одношела ше на даванє потримовки проєктом хтори нашо институциї послали на Конкурс Буджетского фонду за национални меншини.

На Конкурс ше приявели дванац институциї и здруженя, а з тей нагоди члени Националиного совиту Руснацох утвердзели дзешец як приоритетни хтори потримани.

По рядошлїду приоритетох на першим месце проєкт Заводу за културу войводянаских Руснацох – „Рукописне нашлїдство”, потим на другим проєкт НВУ „Руске слово” – „Руска свадзба”, треци проєкт Рускей скарбнїци – „Лєтна школа у Попраду”, штварти проєкт Руского народного театру „Дядя” „Инасталуй и ти дїдов джи-пи-ти”, пияти Руска Матка за Конґрес, шести проєкт НАР – „Арсениє Теодорович и Арсениє Маркович новосадски уметнїки у Крижевацкей епархиї”, седми РКЦ – „Стретнуца 2023”, осми Здруженє РУСТЕ – „Руски язик у швеце технолоґиї”, дзевяти Фондация Рутенорум – „Едиция аудио виданьох кнїжкох поезиї” и дзешати Матка дружтво Руснацох Войводини за проєкт „21. Фестивал малих сценских формох”.

На лїстини проєктох члени Совиту нє потримали проєкти Здруженя „София” и Здруженя „Оптимум 13”.

По Конкурсу зоз Буджетского фонду за национални меншини за проєкти видвоєне 30 милиони динари.